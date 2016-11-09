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حظك اليوم برج الحمل الخميس 10/11/2016

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 10/11/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 10/11/2016

برج الحمل


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تفانيك في العمل يؤدي دوراً كبيراً في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية

عاطفياً: الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة

صحياً: أنت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية

ابراج مكتوب
 

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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