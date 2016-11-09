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حظك اليوم برج الثور الخميس 10/11/2016

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حظك اليوم برج الثور الخميس 10/11/2016 حظك اليوم برج الثور الخميس 10/11/2016

برج الثور


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريباً وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك

عاطفياً: إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة

صحياً: إضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب

ابراج مكتوب
 

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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