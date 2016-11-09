حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 10/11/2016

برج الجوزاء



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: قد يفتح كوكب مارس أمامك الأبواب، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جداً في تحسين وضعك المهني

عاطفياً: المعالجة الهادئة لخلافك مع الشريك أفضل طريقة، ونتيجتها عودة المياه إلى مجاريها

صحياً: يستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية

ابراج مكتوب



قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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