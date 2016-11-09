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حظك اليوم برج السرطان الخميس 10/11/2016

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 10/11/2016 حظك اليوم برج السرطان الخميس 10/11/2016


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك

عاطفياً: يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع في حياتك العاطفية، ويشير إلى الضرورة الانتباه إلى كل كلمة تقولها

صحياً: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسياً وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة

ابراج مكتوب
 

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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