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حظك اليوم برج الأسد الخميس 10/11/2016

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 10/11/2016 حظك اليوم برج الأسد الخميس 10/11/2016

برج الأسد


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: لا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية

عاطفياً: عامل الثقة مهم جداً لتحقيق التقدم لك وللشريك، ما عدا ذلك يبقى من دون جدوى ولن تصل إلى النتائج المرجوة

صحياً: إذا كانت صحتك بخير تكون بخير فحاول المحافظة عليها جيداً من خلال القيام بالتمارين الرياضية

ابراج مكتوب
 

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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