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حبس تاجر سيارات بتهمة تزوير العملات الأجنبية وضبط مليون دولار مزيفة

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حبس تاجر سيارات بتهمة تزوير العملات الأجنبية وضبط مليون دولار مزيفة حبس تاجر سيارات بتهمة تزوير العملات الأجنبية وضبط مليون دولار مزيفة

>كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

أمر المستشار بيشوى نصر وكيل نيابة الهرم بحبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتزوير العملات الأجنبية والمصرية وحيازته مليون دولار وعملات أجنبية أخرى مزيفة داخل شقة حولها لوكر لممارسة نشاطه فى طباعة النقود، وأعترف المتهم بتزويره العملات المختلفة بواسطة أجهزة طباعة حديثة لترويجها على عملائه.

كان قسم شرطة الهرم قد أحبط محاولة المتهم "أشرف.ا" تاجر سيارات توجيه ضربة للإقتصاد القومى مستغلا أزمة الدولار، حيث تمكن الرائد طارق مدحت ضابط مباحث قسم شرطة الهرم من القبض عليه وبحوزته مليون دولار مزيف و170 ألف جنيهاً مزيفاً، بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى تم طبعها استعدادا لترويجها.

واعترف المتهم بتزويره العملات الأجنبية لتحقيق أرباح من بيعها، فحرر الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم محضراً بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وأحيل المتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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