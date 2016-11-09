«مى عمر» تشارك فى 3 أعمال فنية.. وتنتظر «محمد رمضان»

تشارك الفنانة مى عمر، فى أكثر من عمل فنى، حيث تشارك فى 3 أعمال مرة واحدة، وتستعد مى لتصوير أول مشاهدها غدًا، الخميس فى فيلم «آخر ديك فى مصر»، مع محمد رمضان، بعد أن عاد فريق العمل من أسوان وذلك بعد الأنتهاء من بعض المشاهد هناك، وتجسد «مى» فى الفيلم شخصية «رانيا»، التى تجمعها قصة حب برمضان، وهى المرة الثانية التى تشارك فيها فى بطولة عمل فنى، حيث شاركته العام الماضى فى مسلسل «الأسطورة»، والذى حقق نجاحَا كبيرًا لها على المستوى الفنى ، واعطاها الخبرة والثقل الفنى فى اختيار اعمالها.

الفيلم بطولة «هالة صدقى، انتصار، إنجى وجدان، محمد ثروت، محمد على رزق»، يذكر أن الفنانة لبلبة قد اعتذرت عن العمل، لتحل محلها الفنانة هالة صدقى، وتدور الأحداث فى إطار لايت كوميدى حول شخص يعمل فى بنك ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع أفراد عائلته، وهو من إنتاج شركتى مصر للسينما للمنتج كامل أبو على، وإعلام المصريين لأحمد أبو هشيمة.

العمل الثانى لـ«مى» مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل «عفاريت عدلى إمام»، تأليف يوسف معاطى، إخراج رامى إمام، وكذلك مسلسل «هو وهى وهو» مع أكرم حسنى وأحمد فهمى، الذى يبدأ تصويره بعد أن ينتهى أكرم حسنى من تصوير فيلمه «بنك الحظ»، مع محمد ممدوح وبيومى فؤاد، إخراج أحمد الجندى.

من جانبها، عبرت الفنانة مى عمر قمة سعادتها للمشاركة فى جميع هذه الأعمال قائلة: «أتمنى أن تنال رضا الجمهور، وأنها لا تحب تكرار الشخصية التى تقدمها، وأن المشاركة فى أكثر من عمل فى وقت واحد لا تمثل أى قلق طالما الأعمال لا تتشابه مع بعضها البعض».