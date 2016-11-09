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بالصور.. الفقي: مصر ستظل مصدر الإشعاع الثقافي لباقي الدول

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الدكتور مصطفى الفقي

الدكتور مصطفى الفقي

أقام مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان “الإعلام والثقافة” .

ودار حديث الندوة حول علاقة الإعلام بعدد من الموضوعات التي تعمل على تشكيل الهوية العربية من مناظير متنوعة، بمشاركة المفكر والمحلل السياسي دكتور مصطفى الفقي، والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الاعلام بالجامعه الحديث للتكنولوجيا والمعلومات عدد من الإعلاميين والمثقفين، والدكتور حسن أمين استاذ الصحافة والإعلام، ومدير مركز “كمال أدهم” للصحافة التليفزيونية والرقمية.

وقال المفكر والمحلل السياسي الدكتور مصطفى الفقى، إن الإعلام والثقافة متلازمان، حيث يعتبر الإعلام هو المروج والمسوق للثقافة وبدونه لن تنتشر الثقافة، مطالبا بعدم جلد الإعلام في الانتقاد لأنه يعكس الواقع.

وأضاف الفقي، خلال كلمته بالندوة، أن أفضل سلعة كانت تصدرها هي السلعة الثقافية، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل مصدر الضوء والإشعاع لباقي الدول الأخرى.

وأوضح أن أزمة الإعلام المصري الآن هو افتقاد عدد من الاعلاميين للمهنية الإعلامية، لأن الصحافة أصبحت وظيفة ولابد من التدريب الجيد لهم.

المراسل ـ عمر جمال:

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