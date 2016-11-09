اندلاع مظاهرات في عدة ولايات أمريكية احتجاجًا على فوز «ترامب»

اندلعت مظاهرات في عدة ولايات أمريكية اليوم الأربعاء، احتجاجًا على فوز المرشح الجمهوري دونالد ‏ترامب في انتخابات الأمريكية.‏

وأورد موقع «يو إس إيه توداي» الأمريكي،‏‎ ‎أن محتجين غاضبين من فوز ترامب انطلقوا في الشوراع ‏بجنوب كاليفورنيا شرق أمريكا وتسبب البعض منهم فى وقف حركة النقل وأضرار في الممتلكات.‏

‏ وأحرق متظاهرون دمية لترامب وحطموا نوافذ غرفة الأخبار لموقع «أوكلاند تريبيون»، وتظاهر مئات الطلاب في شوارع في بيركلي ‏وسان خوسيه، وأكثر من 200 شخص فى مدينة أوكلاند، كما أغلقوا الشوارع مرددين هتافات «هذه شوارعنا .. وهذا ليس رئيسنا.»‏

وأورد موقع «يو إس ويكلي» الأمريكي أن المغنية الشهيرة ليدى جاجا توجهت إلى برج دونالد ترامب حيث مقره الأنتخابي في نيويورك ‏ورفعت لافتة مناهضة له بعد فوزه فى الانتخابات، وقالت على صفحتها على “تويتر” أن دونالد يفرقنا بشكل متهور.‏

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية أن فوز ترامب أطلق احتجاجات غاضبة فى كاليفورنيا، حيث ردد المحتجون عبارة «إنه ليس ‏رئيسنا»، متسببين في إغلاق شوارع حرم الجامعة في الولاية.‏

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين أعربوا عن غضبهم وحزنهم بعد إعلان فوز ترامب حيث انطلق ما يقدر بألفي شخص فى مسيره تجاه جامعة ‏كاليفورنيا.‏

‎ ‎وفي وسط مدينة لوس أنجلوس تجمع حشد من اللأمريكيين الغاضبين، وشوهوا بعض الممتلكات، ورسموا على الجدران رسم جرافيتى يهين ترامب.

وقال نورمان أيزمان ضابط شرطة بلوس أنجلوس أن نحو 200 شخص تظاهروا بالقرب من مركز الولاية و50 ‏آخرين كانوا فى ميدان بيرشينج، ولم يتم اعتقال أي شخص.‏

أ ش أ