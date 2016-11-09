انخفاض سعر الدولار سريعًا.. ليسجل 17 جنيه فى المعاملات المسائية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكى، اليوم، بمعظم البنوك المصرية مستويات مرتفعه، حيث بلغ متوسط سعر الصرف الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى خلال التعاملات المسائية 16.95 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع مقابل 17.10 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع صباح اليوم بتخفيض قدره 15 قرشاً فى الشراء و10 قروش فى البيع.

وانخفضت أسعار الدولار فى بنك مصر لتصل إلى 16.90 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع مقابل 17.10 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 16.90 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع مقابل 17.10 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى 16.90 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع مقابل 17.15 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، والعربى الأفريقى الدولى 16.85 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع مقابل 17.09 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع.

وتراجعت الأسعار فى مصرف أبوظبى الإسلامى لتصل 16.90 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع مقابل 17.80 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع.

وتتغير أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب طوال أيام التداول، وذلك بعد إعلان البنك المركزى المصرى الخميس الماضى تحريرسعر صرف الجنيه بالسوق.