إلغاء 5 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إلغاء 5 رحلات جوية دولية لعدم جدواهًا اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 104 والمتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 601 والمتجهة إلى الطابق، ورحلة رقم 106 والمتجهة إلى ينبع.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة «إير كايرو» للطيران ، بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة الخطوط السودانية رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم ، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى .