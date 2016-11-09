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حظك اليوم برج الدلو الخميس 10/11/2016

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 10/11/2016 حظك اليوم برج الدلو الخميس 10/11/2016


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات، ولا تورط نفسك في مشاريع قد تكون مخيبة للآمال

عاطفياً: قد تثير الحساسيات مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف والتعاضد مع قضيّتك

صحياً: لا تحاول أن تتناول الأطعمة الممنوعة عليك بالخفاء، فأنت تؤذي نفسك وتخون من يحبونك

ابراج مكتوب
 

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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