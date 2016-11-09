أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس مجلس النواب الأمريكي: فوز ترامب عمل سياسي مذهل

Google+ Print
رئيس مجلس النواب الأمريكي: فوز ترامب عمل سياسي مذهل رئيس مجلس النواب الأمريكي: فوز ترامب عمل سياسي مذهل

رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بول ريان

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري بول ريان، فوز دونالد في الانتخابات الرئاسية بأنه أعظم عمل سياسي يشهده في حياته، حيث تعهد بأن تعمل الجمهورية الموحدة مع الرئيس الجديد.

وبحبس وكالة الأنباء الألمانية قال «بول ريان» الذي نأى بنفسه عن ترامب خلال الانتخابات بعد أن تقبله على مضض، ترامب قلب موازين السياسة رأساً على عقب.

وفي إشارته إلى الاستياء العميق إزاء اتجاه البلاد، تعهد ريان بإيجاد “أفضل طريقة لأمريكا” ومعالجة الانقسامات في البلاد.

وقال ريان إنه تحدث مرتين مع ترامب للعمل معاً في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان