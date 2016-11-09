رئيس مجلس النواب الأمريكي: فوز ترامب عمل سياسي مذهل

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري بول ريان، فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بأنه أعظم عمل سياسي يشهده في حياته، حيث تعهد بأن تعمل الحكومة الجمهورية الموحدة مع الرئيس الجديد.

وبحبس وكالة الأنباء الألمانية قال «بول ريان» الذي نأى بنفسه عن ترامب خلال الانتخابات بعد أن تقبله على مضض، ترامب قلب موازين السياسة رأساً على عقب.

وفي إشارته إلى الاستياء العميق إزاء اتجاه البلاد، تعهد ريان بإيجاد “أفضل طريقة لأمريكا” ومعالجة الانقسامات في البلاد.

وقال ريان إنه تحدث مرتين مع ترامب للعمل معاً في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات.