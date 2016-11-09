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نشرة ONA ا انطلاق أولى حلقات«ملاعب ON».. «القرموطي» في بنزيمة. .رانيا فريد شوقي ضيفة نجوم FM

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إعداد – إ نجي لطفي:

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أطلقت قناة “ON Sport”، برنامج “ملاعب أون” – أحدث البرامج الرياضية اليومية – لدعم التغطية المتميزة للأحداث الرياضية..للمزيد

لوجو قناة “ON Sport”

لوجو قناة “ON Sport”

تحل الفنانة رانيا فريد شوقى، غدًا، الخميس، ضيفة علي المذيعة هند رضا، فى برنامجها «محطة النجوم»، الذي يذاع على «نجوم إف.إم»، فى الساعة الـ 8 مساءًا، لتتحدث عن مسلسها “سلسال الدم 4″، والذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة..للمزيد

الفنانة رانيا فريد شوقى

الفنانة رانيا فريد شوقى

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامحه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بديكور بنزيمة أطلق عليها محطة وقود القرموطي، وظهرت خلفه ماكينة البنزين ومسدس وارتدي “القرموطي” ملابس عامل البنزيمة، تيشرت أزرق كتب عليه بنزيمة التعاون..للمزيد

الإعلامي جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي

قالت الفنانة سلوى خطاب، في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذى تقوم بتقديمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، إنها لم تتعمد تقديم الدور الكوميدي في مسلسل “نيللي وشريهان” ..للمزيد

الفنانة سلوى خطاب

الفنانة سلوى خطاب

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “CBC”، في تمام الساعة الـ 9 من مساء اليوم الأربعاء، تحليلات مختلفة لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انتهت بفوز دونالد ، وخسارة هيلاري كلينتون..للمزيد

الإعلامية لميس الحديدي، مقدم برنامج هنا العاصمة على سي بي سي – أرشيفية

الإعلامية لميس الحديدي، مقدم برنامج هنا العاصمة على سي بي سي – أرشيفية

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أونا

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