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«البشير» يهنئ «ترامب» بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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«البشير» يهنئ «ترامب» بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية «البشير» يهنئ «ترامب» بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

عمر البشير الرئيس السودانى
>_ أرشيفية

هنأ الرئيس السوداني عمر البشير ، اليوم الأربعاء ، الرئيس الأميركي دونالد ، بمناسبة فوزه في الانتخابات على منافسته هيلاري كلينتون.

وقال البشير في برقية تهنئة لترامب «يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم باسمي ونيابة عن حكومة وشعب جمهورية السودان بأحر وأصدق التهانئ بمناسبة انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الأميركية ، متمنيًا لفخامتكم التوفيق والسداد وللشعب الأميركي التقدم والازدهار، متطلعا للعمل معكم لترقية العلاقات بين بلدينا الصديقين».

ومن جانبه ، قال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، في بيان صحفي ، اليوم إن السودان يحترم خيار الشعب الأميركي في اختيار الرئيس الجديد دونالد ترامب ، مشيرا إلى أن السودان سيستمر في التحاور مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل الوصول إلى تفاهم تام في إقامة علاقات طبيعية.

ودعا غندور الإدارة الأميركية الجديدة إلى أن تتذكر “أن هناك بلدا عليه عقوبات استمرت لأكثر من 20 عاما دون ذنب”، وأثرت في الشعب السوداني.

وبدوره، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ترحيبه بخيار الشعب الأميركي.

أ ش أ 

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