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حظك اليوم برج الحوت الخميس 10/11/2016

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 10/11/2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 10/11/2016


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتخطى بعض المشاريع المطروحة أو تعدّلها، وربما تستاء من مشكلة لها علاقة بممتلكات أو أوضاع عائلية

عاطفياً: تبادل الأفكار مع الشريك يكون مفيداً، وهذا يمنع أيّ تأويلات مستقبلية في العلاقة بينكما

صحياً: مهما حاولت أن تكون نحيفاً ورشيقاً، فإنك لن تحقق ذلك ما لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية

ابراج مكتوب
 

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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