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غدًا.. محاكمة سيد مشاغب و15 آخرين في «أحداث الدفاع الجوى»

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غدًا.. محاكمة سيد مشاغب و15 آخرين في «أحداث الدفاع الجوى» غدًا.. محاكمة سيد مشاغب و15 آخرين في «أحداث الدفاع الجوى»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الخميس، محاكمة سيد مشاغب مؤسس رابطة ألتراس نادي الزمالك «الوايت نايتس»، و15 آخرين في أحداث الدفاع الجوي.

جاء ذلك عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، حيث سبق أن نظرت هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أعادتها إلى القاضي للتحقيق فيها مرة أخرى وألزمته بـ6 أشهر لإتمام التحقيقات.

وكان المستشار وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وأمانة سر سيد حجاج، قرر ؟إحالة سيد مشاغب مؤسس رابطة ألتراس نادي الزمالك، ومصطفى طبلة، و14 آخرين في أحداث الدفاع الجوي، إلى محكمة الجنايات.

وتعود أحداث الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبي، في فبراير من العام الماضي، حيث أسفرت محاولة الجمهور لدخول استاد الدافع الجوي عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك، مما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء وجودهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم، بحسب بيان وزارة الصحة.

واتهمت النيابة العامة 16 متهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور استاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.

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