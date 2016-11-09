احصلي على حمام منعش لبشرة مثالية

هل يعتبر وقت الحمام من أكثر الأوقات التي تشعرك بالراحة والاسترخاء؟ ربما نعم، وبالأخص بعد يوم طويل من العناء، وربما لا، ولكن بالتأكيد ستشعرين بمزيد من الراحة والرضا عندما تجدين أنك حصلت على بشرة نظيفة ورائحة منعشة ومتألقة بعد الانتهاء، فهل فكرت في تكنيكات الحمام المثالي الذي سيقدم لك هذه البشرة المثالية؟

إليك أهم الخطوات لتحقيق هذا الأمر:

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1.المياه الدافئة: تجنبي استخدام المياه الساخنة التي تجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية المغذية لها وتجعلها جافة، واستبدليها بالمياه الدافئة للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تغذي بشرتك، ولا تنسي التمتع ببعض الماء البارد في نهاية حمامك لغلق مسام بشرتك.

2.الابتعاد عن الصابون المعطر: يحتوي الصابون المعطر على الكبريتات الثقيلة التي تجرد البشرة من الرطوبة، مما يتركها جافة، لذا ابتعدي عن استخدام الصابون المعطر، واستبدليه بالمنتجات التي تحتوي على زيوت طبيعية مغذية للبشرة.

3.غسل الشعر بطريقة صحيحة: يعتقد البعض أن غسل الشعر بالشامبو يومياً يجعله أكثر نظافة وصحة، وهذا خطأ، فالإفراط في استخدام الشامبو يجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية المغذية لها، الأمر الذي يترك شعرك جافاً وسريع التكسر، لذا احرصي على غسل شعرك مرتين أسبوعياً فقط.

4.تعطير بشرتك: بعد الانتهاء من الحمام الخاص بك، قومي بملء وعاء بالماء الفاتر مع قطرات من زيت اللافندر، وانثريه على بشرتك وشعرك، وستحصلين على رائحة عطرة وجذابة لجسمك.

5.فرك البشرة بلطف بمنشفة ناعمة بعد الاستحمام: احرصي على تجفيف بشرتك بهدوء ولطف، فبعض الفتيات يقمن بتجفيف بشرتهن سريعاً، وهذا خطأ؛ لأن البشرة الرطبة تكون غاية في الرقة والحساسية.