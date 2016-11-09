موجز أخبار مصر للساعة6.. الإخوان تلغى مظاهرات 11/11 بعد فوز ترامب

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها، تداعيات فوز دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وإلغاء الإخوان دعوات التظاهر فى 11/11، إضافة إلى إعلان وزير المالية المصرى وصول الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى الأربعاء المقبل.

قال عمرو الجارحى، وزير المالية،إنه ليس من الملائم أن تعيش مصر طول العمر على المساعدات من الدول الأخرى، ويجب علينا ألا نظل تحت المساعدة ، فالاقتصاد المصري متنوع بخلاف دول كثيرة.

أعلنت صفحة " حركة غلابة"، التى تديرها جماعة الإخوان الإرهابية إلغاء الدعوة الخاصة بالتظاهر، فى يوم الجمعة 11/11 ، بعد مرور ساعات من فوز ترامب برئاسة أمريكا، وتغير خطط واستراتيجيات الإخوان بصورة كاملة فى الوقت الراهن، وضرورة إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، فى ضوء الواقع الجديد، إلى جانب الفشل الكبير، الذى لاقته الدعوة، وعدم قدرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحشد والتعبئة لقواعدها فى القاهرة والمحافظات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

قال الدكتور وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، إن الأخير يرى جماعة الإخوان من أخطر الجماعات التى تغذى الفكر الإسلامى الجهادى المتطرف، لذا فهو يسعى لتوجيه ضربة عسكرية للتنظيم الإخوانى وليس احتواءه سياسيا مثلما فعل أوباما وهيلارى كلينتون.

26 عامًا كان عمرها عندما خطت أولى خطواتها لأرض الأحلام، لم تكن الفتاة العشرينية المحملة بالكثير من الطموح للشهرة والنجاح كعارضة أزياء واعدة، ولم تعلم فى ذلك الوقت أن الفيزا السياحية المؤقتة التى دفعت بها لأمريكا ستكون تأشيرتها لدخول البيت الأبيض رأسًا، بعد أن كان حلم الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إليها لا يتعدى الوصول لكبرى منصات الأزياء، لتتحول بعد 20 عامًا من عارضة أزياء تسللت لأمريكا بفيزا سياحية إلى سيدتها الأولى.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 23 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس بالواصلة بين بوابة الرسوم والطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا.

عقدت وحدة الصين اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الإسكان والكهرباء والتعاون الدولي، والبترول والتجارة والصناعة والنقل والإنتاج الحربي والاستثمار، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

ألقت قوات الأمن بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، اليوم الأربعاء، القبض على أعضاء الهيئة القضائية بمحافظة الشرقية وبحوزته 69 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارته.

كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى بالهيئة القومية للبريد، أن الهيئة قررت رفع أسعار الفائدة على أموال المودعين فى صندوق توفير البريد لتبلغ 10.25% ابتداء من غد 10 نوفمبر 2016، والتى كانت تصل إلى 8% للحسابات العادية و8.5 % للحسابات البلاتينية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا الخميس، أن تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، وإن ظل حارًا على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة غربًا.

على عكس كل التوقعات، نجح دونالد ترامب فى صنع المعجزة والوصول إلى البيت الأبيض بعد شهور من المنافسة الشرسة بينه وبين هيلارى كلينتون، والتى قد وقف خلفها الإعلام الأمريكى وكبار رجال الدولة على رأسهم الرئيس السابق باراك أوباما، وحتى ساعات قليلة كانت كلينتون قد صنعت قاعدة شعبية قوية واقتربت من لقب أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، ورغم كل هذا خابت كل التوقعات وتحققت نبوءات البعض الذين تنبئوا بفوز ترامب على كلينتون، بداية من المحللين السياسيين مرورا بعلماء الفلك وصولاً بالقرد الصينى.

عبر دونالد ترامب الفائز بالانتخابات الأمريكية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة"تويتر" عن سعادته بمنصبه الجديد، وبليلة الانتخابات الأمريكية.

تصدر هاشتاج بعنوان "صلاح دياب رجع فلوسنا" موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكان صلاح دياب أعلن عن زواج ابنته من ابن هانى طلعت مصطفى، شقيق رجل الأعمال هشام طلعت، وإقامة حفل زفاف أوائل الشهر المقبل فى مدينة "فلورنسا" بإيطاليا، بتكلفته تتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار.

انتهت لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، والموقع عليه أكثر من 200 نائب، حيث حظى مشروع القانون على توافق من أعضاء اللجنة.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، قضى اليوم الانتخابى بطريقته الخاصة، والتى لا يتخلى عنها منذ دخوله غمار المنافسة للوصول إلى البيت الأبيض قبل سنوات.

من المتوقع أن يتبنى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب سياسة مختلفة إزاء الشرق الأوسط عن سياسات الإدارة الحالية برئاسة باراك أوباما.. ولا يقتصر هذا الاختلاف على مجرد الفارق بين سياسات الجمهوريين والديمقراطيين فى الحكم، بل إن الأمر يتعلق أكثر بنهج مختلف لم يخفيه ترامب خلال حملته الانتخابية.. وبشكل عام يرى ترامب أن بلاده هى سبب حدوث الفوضى فى الشرق الأوسط بسبب غزوها للعراق، حسبما قال فى مناظرة أثناء السباق التمهيدى فى فبراير الماضى.

يستعد النجمان بيومى فؤاد وهالة فاخر فى بروفات "تياترو مصر"، لأداء دورى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومنافسته هيلارى كلينتون، فى عرض ساخر لأول مرة على مسارح مصر.

فى بادرة مميزة، قدمت الإعلامية شريهان أبو الحسن، فى برنامج "ست الحسن"، على قناة on E، فقرة عن قصة شاب وفتاة اشتهرت قصة ارتباطهما وزواجهما على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تعرضا كل شخص منهما لحادث سير مختلف أسفر عن إعاقة فى القدم، واضطروا للجلوس على كرسى متحرك لكنه لم يعق زواجهما.

باتت المواجهة المهمة لمنتخب مصر أمام نظيره الغانى على بعد ساعات قليلة، وهى المواجهة التى ستضع الفراعنة على مقربة من التأهل لكأس العالم 2018 فى حال تحقيق الفوز بها فى السادسة مساء الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الثانية لتصفيات المونديال.

علق خالد بيبو، لاعب الأهلى السابق ومدرب نادى السكة الحديد، على الحادث الذى تعرض له صباح اليوم على الدائرى قائلا، "الحمد لله ربنا نجانى من الموت لأنى لأول مرة أشوف الموت بعنيا".

طرد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إسلام جمال مدافع الفريق من جلسته مع الجهاز الفنى واللاعبين منذ قليل.

توج مهاجم ريال مدريد جاريث بيل للمرة السادسة فى مشواره، بجائزة أفضل لاعب ويلزى للعام، وفقا لما أعلنه الاتحاد الويلزى لكرة القدم.

انتهت اللجنة المنظمة لبطولة كـأس العالم 2018 التى ستقام فى روسيا، من تركيب أحدث أجيال العشب الطبيعى، بملعب "لوجنيكى" الواقع فى العاصمة الروسية "موسكو"، والذى يستضيف المباراة النهائية.