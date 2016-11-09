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جيهان السادات للإخوان: "انزلوا عيطوا على هيلارى واعملوا لها جنازة"

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جيهان السادات للإخوان: "انزلوا عيطوا على هيلارى واعملوا لها جنازة" جيهان السادات للإخوان: "انزلوا عيطوا على هيلارى واعملوا لها جنازة"

>كتب محسن البديوى

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن فوز المرشح الجمهورى دونالد بانتخابات الرئاسة الأمريكية يدل على أن الأمريكان انتخبوه بسبب  إدارة أوباما الفاشلة.

وفى رسالتها للإخوان الذين يخططون للنزول فى تظاهرات فى 11/11، قالت: "بتوع 11/11 ينزلوا يبكوا على هيلارى اللى كانت واقفة معاهم، يعملولها جنازة".

وأضافت زوجة الرئيس الراحل فى مداخلة هاتفية عبر قناة "تن"، إن أوباما وترامب "ميتخيروش عن بعض"، والشعب الأمريكى لم ينتخب ترامب لشخصه ولكن لكونه جمهوريًا، فهم سئموا الديمقراطيين وتعاملهم مع الملفات الخارجية، مشيرة إلى أن ترامب سيهتم بالداخل بدلاً من اهتمام أوباما بتفتيت الشرق الأوسط، وسيعتبر الإخوان جماعة إرهابية.

 

 

 


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