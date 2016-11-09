أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. وقالت الصناديق لترامب "نعم"

كتبت – شرويت ماهر

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- هاشتاج الحرب العالمية الثالثة الأكثر تداولا على تويتر تزامنا مع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

2-

بعد انتخابه رئيسا لأمريكا.. ترامب على "تويتر": "ياله من مساء جميل وهام

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3-

خالد صلاح على تويتر: أمريكا تغيرت وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط

4-المواطن المصرى خبير اقتصادى ومحلل سياسى وخبير فى الشأن الأمريكى

5- سخرية رواد التواصل الاجتماعى تعقيبا على فوز ترامب "ثقة فى الله هاتخرب"

6- عريس يسخر من مخترع "الماكياج" بتغريدة على تويتر

7- "كلمة من قلبك للميدتيرم" هاشتاج يلخص معاناة الطالب المصرى

8- على طريقة الإسلاميين فى الاحتفال بالانتخابات المصرية، سخر المصريون من فوز ترامب تحت شعار: وقالت الصناديق لترامب "نعم".

9- تحت شعار تترد على البارد.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة لشخص، حملت صورة لجناح طائرة مخبوط، ونالت الصورة سخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

خبطة فى جناح طائرة

10- وفى عالم الفن، نشرت النجمة إلهام شاهين صورة بوستر فيلمها الجديد.