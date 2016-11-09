البابا تواضروس: مصر وطن استثنائى لم ينقسم على مر تاريخه

الاسكندرية جاكلين منير

أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية الشعور بالانتماء إلى الوطن، قائلا: إن مصر تتميز بخصائص لم يتميز بها أى بلد آخر.

وأوضح البابا بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال العظة الأسبوعية التى القاها من دير الانبا بيشوى بوادى النطرون، أنه على أرض مصر بدأت أول حضارة وأول حكومة مركزية، فتاريخ مصر يشير إلى أن مصر وطن استثنائى و" فلتة الطبيعة"، مشيرا إلى سفر أشعياء النبى من الأنجيل المقدس، الذى تناول الحديث عن مصر كوطن وذكر الآية الشهيرة "مبارك شعبى مصر"، مشيرا إلى أن مصر وطن لم ينقسم على مر العصور وعلى مدار تاريخها.

وأشار إلى أن هوية الإنسان لها 3 أضلاع الأولى هى هوية الوطن، والهوية الإيمانية والروحية ، ثم الهوية السمائية والتى تشير إلى تطلع الإنسان للدخول إلى الجنة.

وأكد البابا تواضروس، على أهمية الهوية الوطنية، حيث فى بعض الأحيان يعطى الإنسان نعمة فى الأرض، والوطن الآمن الذى يعيش فيه، مؤكدا أهمية الشعور بالانتماء وهو ليس شعار بل الشعور بالامتنان من أن أعطانا هذا الوطن الآمن.

واستنكر البابا انتشار العولمة التى أدت إلى انخفاض شعور الإنسان بالإنتماء إلى الوطن بعد الانفتاح على ثقافات متعددة، مشيرا إلى أن الشعور بالانتماء يجعل الإنسان يسعى للعمل على تنمية هذا الوطن والتفوق الدراسى، ضاربا أمثلة بنماذج مصرية تفوقت فى مجالها مثل العالم المصرى أحمد زويل وفاروق الباز وبطرس غالى.