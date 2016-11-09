محمد بن راشد: استكمال خور دبى ليصبح قلبها محاطا بمياه الخليج

كتب هيثم سلامة

أكد محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، أن دبى دخلت اليوم مرحلة جديدة معماريا وتجاريا وجغرافيا عبر استكمال خور دبى، لتصل إليها مياه الخليج العربى، وليستكمل رحلة بدأت فى ١٩٥٩.

وكتب محمد بن راشد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، قائلاً: "‏وصول خور دبى للخليج العربى أكمل رحلة بدأها الشيخ راشد - طيّب الله ثراه - ليصبح قلب دبى اليوم محاط بمياه الخليج ودفء الخليج من كل الجوانب.. ‏امتداد الخور الجديد أضاف ١٨ كم من الواجهات المائية لدبى، وخلق ٣١ مسارا إضافيا للسيارات، وأزاح ١٠ ملايين متر مكعب لشق ١٢ كم وصولا للخليج العربى".

وأضاف قائلا: "إن شق القناة المائية ليكمل خور دبى رحلته وصولا للخليج العربى لم يكن مشروعا معماريا بل له بعد تاريخى ووجدانى فى قلوبنا جميعا.. شكرا لفريق عمل قناة دبى المائية.. هيئة الطرق والمواصلات.. دبى القابضة.. مراسى.. وميدان.. ثقتنا بكم تزداد كل يوم".