مروة ناجى تغني «حاقابله بكرة» للمرة الأولى على مسرح الأوبرا

كتب ـ مصطفى حمزة:

كشفت المطربة مروة ناجى، أنها ستقدم لأول مرة أغنية “حاقابله بكرة” للفنانة الراحلة ليلى مراد، بالحفل الذى تحييه ضمن فعاليات اليوبيل الفضى لمهرجان الموسيقى العربيه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا مساء اليوم.

وتغني مروة أيضا “حكايتى مع الزمان” للفناة الراحلة وردة، بالإضافه لاحتفالية خاصة أعدتها احتفاءًا بالفنانة القديرة شادية، حيث تغنى لها “أقوى من الزمان”، و “إن كنت ليا والنبى”.

كما ستقدم كذلك مجموعة من الأغانى لـ”نجاة، وأم كلثوم”، قبل أن يصعد المطرب مدحت صالح لتقديم أشهر أغانيه بالفاصل الثانى بمصاحبة الفنان عمرو سليم، وفرقةعبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو صلاح غباشى.