كيف تستعدين للحمل الثاني؟

هناك اتجاه متزايد نحو التخطيط والإعداد الجيِّد للحمل. فهذا أسلوب صحي جيد يؤثر إيجابياً عليك وعلى طفل المستقبل.«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة النساء والتوليد، الدكتورة رهام خليل؛ لتقدِّم لك بعض النصائح التي تساعدك على تهيئتك للحمل ثانية.

• احسبي ميزانية المولود

خططي لمصادر الدخل والاحتياجات المطلوبة من الألبان والحفاضات، ومصاريف العلاج أو زيارات الطبيب وغيرها. يمكنك الاستعانة بملابس الأطفال المستعملة للتوفير من الإنفاق.

• احصلي على إجازة

إذا كان عملك يوفر فرص العمل بالمنزل فاغتنمي هذه الفرصة أو احصلي على إجازة من العمل.



• حافظي على وزن صحي

إذا كان وزنك قليلاً فربما تتعرَّضين لولادة مبكرة أو يكون وزن المولود أقل من المفروض. أما إذا كان الوزن زائداً فمن الممكن أن تتعرَّضي لمضاعفات أثناء الولادة ويكون وزن المولود أكبر من اللازم.

• تناولي الفيتامينات المهمَّة للخصوبة: مثل حمض الفوليك وغيرها من الفيتامينات المهمَّة للصحة العامَّة.

• اهتمي بنظامك الغذائي: فمنع الأطعمة غير الصحيَّة مهم لتحمل جسدك لعبء الحمل، ولعدم انتقالها للجنين.



• ابدئي بعلاج جهازك الهضمي: تناولي الكثير من الأطعمة الغنيَّة بالألياف؛ لمنع الإمساك أو الإسهال مثل الخضراوات الورقيَّة.



• ابتعدي عن التوتر والإجهاد: لأنَّ هذا يساعد على زيادة الرغبة الحميمية؛ ما يساعد على الحمل أيضاً.



• اهتمي بنومك: احصلي على 8 ساعات نوم يومياً واجعليها ليلاً، وليكن نوماً عميقاً.



• أوقفي التدخين: في الوقت نفسه تحدثي مع طبيبتك حول أفضل الطرق للإقلاع عن هذه العادة.

• كم عمرك؟

إذا كان عمرك 38 سنة وتريدين إنجاب طفلين آخرين فلن يكون لديك متسع من الوقت لتجعلي الفاصل العمري بينهما ثلاث سنوات. ولكن إذا كنت تحت الـ30 وليس لديك أي مشاكل صحيَّة عندها يمكنك أن تكوني مرنة قليلاً فيما يخص التوقيت؛ حيث تتراجع معدلات الخصوبة عندما تصلين إلى سن 35.

• تحدثي عن مخاوفك

إذا كان عليك أخذ علاج مطول فناقشي المسألة مع طبيبتك ربما تحتاجين إلى تغيير الدواء والانتقال إلى علاج آخر. على سبيل المثال ليس آمناً تناول دواء لمشاكل البثور، أو حبِّ الشباب الشديدة عندما تكونين حاملاً.



• آراء الخبراء

يعدُّ الانتظار من 18 إلى 23 شهراً بعد ولادة طفلك السابق أفضل لصحة الطفل الجديد. ووفقاً لدراسات عديدة فإنَّ الفاصل العمري الذي يقل عن 17 شهراً يزيد احتمال إنجابك طفلاً خديجاً وبوزن أقل من المعدل الطبيعي، كما يواجه الأطفال الذين حدث الحمل بهم بعد أكثر من 59 شهراً (نحو خمس سنوات) من ولادة أقرب أخ أو أخت زيادة في هذه النتائج المتوقَّعة، مقارنة بالأطفال الذين حدث الحمل بهم بعد 18 إلى 23 شهراً من الولادة السابقة.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن أضرار المشروبات الغازية" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق