الخصية المعلقة والفتق الأربي... تعرفي على تفاصيلهما

هما من الأمراض الجلدية الشائعة في عند المولود..وتحتاج لاهتمام خاص، لذا ينبغي التعرف على مظاهرها.. ويوضحها لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري أمراض الأطفال

*الخصية المعلقة.. تتكون الخصيتان في الذكر داخل البطن خلال فترة العمر الرحمي، ويبدأ خروجهما في نهاية فترة الحمل من تجويف البطن إلى كيس الخصيتين

* يولد الطفل الذكر وخصيتاه في مسكنهما النهائي.. أي في الكيس، وقد يختلف الأمر عند البعض ولا تتواجد إحدى أو كلتا الخصيتين في الكيس في الشهر الأول من العمر، ويطلق على هذه الحالة لفظ الخصية المعلقة

*المراد بهذا اللفظ..أنها غير موجودة بالكيس، وتكون إما داخل التجويف البطني أو تحت الجلد..أي خارج التجويف البطني.

*على الأم والطبيب ملاحظة هذه المنطقة دورياً، فقد تتحسن الحالة؛ أي تنزل الخصية إلى الكيس خلال السنوات الأولى تلقائياً

* إذا تأخر نزولها حتى العام الخامس فيجب إجراء جراحة إنزال الخصية وتثبيتها في الكيس

* مع ملاحظة أن وجود الخصية داخل تجويف البطن يلحق بها أضرار قد تصيب وظيفتها إذا تركت لفترة تزيد على خمس سنوات

الفتق الأربي..وهو يظهر على شكل نتوء صغير في المنطقة الأربية ؛ أي أسفل البطن وأعلى الفخذ، وهو عبارة عن انزلاق جزء من الأمعاء من تجويف البطن من خلال ضعف خلقي في جدار البطن عند الفتحة الأربية

* يزداد حجم هذا النتوء مع بكاء الطفل أو أثناء الحذق أو المجهود مع السعال مثلاً.

* قد تستمر الأمعاء في الانزلاق في الممر الأربي حتى تصل إلى الخصيتين، والطبيب يحدد نوع العلاج؛ سواء عن طريق الجراحة أو باستعمال حزام واق يوضع على فتحة الفتق، واضعا في الاعتبار احتمال ضيق هذه الفتحة مع مرور الزمن

*إذا ما حدث اختناق في الفتق، أي عدم رجوعه داخل البطن بالضغط عليه والطفل مستلقياً على ظهره، يجب الإسراع بالتدخل الجراحي حتى لا يؤدى الوضع إلى انسداد معوي.

* الفتق الأربي يحدث عادة في الذكور، وقد يظهر أحياناً في البنات، إلا أن الجزء المفتوق يكون غالباً بالمبيض، ما يستلزم جراحة يتم فيها قفل فتحة الفتق، وإرجاع المبيض إلى مكانه داخل البطن كي لا لا يصاب بأي تلف في أنسجته.