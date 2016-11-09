«الري» تشكر «الداخلية» بعد إزالة تعديات نادي الشرطة ببني سويف على النيل

توجهت وزارة الموارد المائية والري، بالشكر إلى وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء مجدي عبد الغفار، بعد إزالة واقعة تعدى نادي الشرطة ببني سويف على نهر النيل بالردم والبناء.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه حررت محضر مخالفة وقرار إزالة للمنشآت والردم المخالف بالنادي، وأنه بمجرد علم وزير الداخلية بالمخالفة كانت تعليماته واضحة وصريحة بضرورة إزالتها”.

وأضاف بيان الوزارة: “بالفعل قامت إدارة حماية النيل ببني سويف بتنفيذ قرار الإزالة، وذلك في وجود اللواء مدير أمن بني سويف الذي أشرف بنفسه علي تنفيذ قرار الإزالة، ليتم إعلاء قيمة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وأن القانون ينفذ على جميع الجهات الخاصة والحكومية بما فيهم جهاز الشرطة”.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة عازمة بكل قوة على تنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفين دون استثناء أو تفرقة بين المواطنين، وأجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا للحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.