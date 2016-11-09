«كوبر»: كنت أتمنى وجود «أسامواه جيان» فى لقاء الفراعنة أمام «غانا»

أعرب الأرجنتينى، هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن حزنه بسبب غياب أسامواه جيان، مهاجم المنتخب الغانى والأهلي الإماراتى، عن المباراة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل، فى التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بسبب الإصابة.

أكد كوبر، خلال تصريحاته لقناة “on sport” مع الإعلامى سيف زاهر، أنه يحزن دائماً عندما يتعرض لاعب للإصابة، وإن كان من الفريق المنافس، مشيرًا إلى أن منتخب النجوم السوداء، يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الذين يستطيعون تعويض غياب “جيان”، وهو ما يميز منتخب غانا، انهم أقوياء برغم الغيابات.

ضاف كوبر، أنه حزين أيضاً لغياب محمود كهربا عن اللقاء، مؤكداً أن اللاعب يمتلك إمكانيات عالية كانت ستحدث الفارق فى اللقاء.