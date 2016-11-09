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مشاركة 3 من العاملين بجامعة «بنى سويف» فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ‎

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مشاركة 3 من العاملين بجامعة «بنى سويف» فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ‎ مشاركة 3 من العاملين بجامعة «بنى سويف» فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ‎

الدكتورأمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف

أعلنت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، عن مشاركة مهاب محمد رضا المدرس بكلية التربية الرياضية، و دعاء أيمن مختار، وإيمان عصام عبد الوالى من العاملين بالهيكل الأدارى بالجامعة فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى الفترة مابين 15 أكتوبر وحتى يوليو 2017.

وأوضح، رئيس الجامعة أن البرنامج الرئاسى يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية المجتمعية والأدارية بالدولة فى مختلف المجالات فى القطاع الحكومى، وذلك من خلال تأهيلهم بأحدث نظريات الأدارة والتخطيط العلمى والعملى واختبار قدرتهم على تطوير الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكون نواه حقيقة لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

وأكد لطفي، على أهمية تدريب العاملين بالجامعة، لما له من أهمية كبرى فى تطوير العمل وتطوير المؤسسة، علاوةً على أن التدريب يساعد فى زيادة إنتاجية العاملين فهويمدهم بالمعلومات التي تساعد في تحقيق أهدافهم ويطور مهاراتهم وقدراتهم، كما انه له دور رئيسيًا في تعديل السلوك والاتجاهات، وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار خلال التدريب.

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