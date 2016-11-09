«كوبر»: جاهزون لإسعاد المصريين أمام غانا

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه يعلم جيداً أهمية مباراة غانا المحدد لها الأحد المقبل، فى التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وأنها تعد المبارة الفارقة مع المنتخب الوطنى والتى طالما يقع فيها، كما تعد هى بوابة كأس العالم، مشيراً إلى أنه على أتم الاستعداد لإسعاد 90 مليون مصرى، منتظرين الفوز على النجوم السوداء، والمنتخب لديه الكثير وهو ما سيظهر خلال المبارة.

أضاف كوبر خلال تصريحاته لقناة “on sport” مع الإعلامى سيف زاهر، أن الجميع مشغول فى مواجهة غانا، ويرتقب النتيجة وكلهم على قلب رجل واحد، ولدى الشعب حلم تحقيق الفوز للوصول للنقطة السادسة والاقتراب من حصد بطاقة التأهل للمونديال.

قال المدير الفنى للفراعنة: «فريقنا كويس جداً جداً»، وشايف الحماس والتركيز فى عيون اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأحياناً أتدخل لتخفيف الحدة بالضحك والمرح، خاصة وأن اللاعبين ينفذون كافة تعليماتى بدقة وشدة، وعندى ثقة كبيرة فى اللاعبين، وجميعهم مقتنع بفكرى وهذا الأمر يريحنى كثيراً.

وعن الغيابات، أكد كوبر، أن أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالى، اللاعب الوحيد المهدد بالغياب عن مواجهة غانا بسبب الإصابة التى مازال يعالج منها، ومن الممكن أن يلحق بالمبارة ولكن هذا ما سوف يحددة الفريق الطبى خلال الأيام المقبلة.