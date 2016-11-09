محافظ بني سويف يصرف 8 آلاف جنيه مساعدات لـ16 لحالة إنسانية‎

التقى المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم ومشكلاتهم في بعض القطاعات منها الصرف الصحي ومياه الشرب والنظافة والتعليم والصحى والنظافة والكهرباء وغيرها من القطاعات، وبحثها مع المختصين لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك في حضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام فضلاً عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع المختصين الحلول لعدد من المشكلات والمطالب التي تقدم بها بعض أهالي قرية بني حمد مركز بني سويف، حيث كلف المحافظ رئيس مجلس قروي بليفيا، بسرعة رفع المخلفات والقمامة التي يشتكي من تراكمها الأهالي ببعض المناطق بالقرية مع اتخاذ اللازم لمنع تراكمها مرة أخرى، فضلاً عن المتابعة مع المختصين من الهيئة القومية لمياه الشرب للاطلاع على موقف مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بالقرى والذي بلغت نسبة تنفيذه أكثر من 80% لتحديد معوقات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المعوقات لاستكمال باقى مراحل المشروع لنهوه ودخوله الخدمة ، موجها رئيس القرية بالتنسيق مع الكهرباء لإستكمال إنارة طريق القرية.

كما استمع المحافظ للطلب الذي تقدم به أحد مواطنى مدينة ببا يلتمس فيه المساعدة في توفير العلاج لأبنائه من مرض في العيون، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحى بعمل اللازم نحو تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلين وتوفير العلاج لهما بالمحافظة بدلا من سفره إلى القاهرة للتخفيف عن والديه

شهد اللقاء قيام المحافظ بصرف مساعدات مالية لعدد 16حالة إنسانية من مختلف مراكز المحافظة بواقع “خمسمائة جنيه” لكل حالة باجمالي 8 آلاف جنيهاً لمساعداتهم في تحمل أعباء المعيشة.