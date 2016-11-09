برلماني: العلاقات المصرية الأمريكية ستتغير للأفضل بعد فوز ترامب

قال النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ستشهد تغييرًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هناك رغبة من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في تحسين العلاقة بين البلدين.

وأضاف أبو المجد أن هناك رؤية ثاقبة وحنكة سياسية لدى القيادة المصرية تمثلت في أن يكون السيسي أول رؤساء العرب المهنئين للرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لترامب لزيارة مصر تأتي من منطلق فتح صفحة علاقات دبلوماسية وسياسية جديدة بين البلدين في ظل التوترات الأخيرة والسياسات التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة تجاه مصر.

وأشار إلى أن موقف أمريكا سيتغير تجاه سوريا، ولن تصر على رحيل بشار الأسد لأنها تركز على محاربة الإرهاب، وسيكون هناك تعاون مع روسيا، كما أن السياسة الأمريكية تركز على محاربة التطرف الديني.