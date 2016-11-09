بالفيديو.. «القرموطي» فى بنزيمة على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامحه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بديكور بنزيمة أطلق عليها محطة وقود القرموطي، وظهرت خلفه ماكينة البنزين ومسدس وارتدي “القرموطي” ملابس عامل البنزيمة، تيشرت أزرق كتب عليه بنزيمة التعاون، وبنطلون أسود وجزمة خاصة بالعاملين وارتدي أيضًا كاب أزرق، وأمسك بيه الفوطة البرتقالى التى يمسكها عمال البنزيمات.

كما حمل بيده أموال، واستقبل عدد من العاملين بالأستديو على موتسيكل طلبوا تفويل الموتسيكل واختلفوا مع القرموطي على الأسعار الجديدة التى أقرتها الدولة وقالوا «احنا مش حمل زيادة الاسعار».

> وقام “القرموطي” باستعراض أسعار الوقود الجديدة التى أعلنتها الحكومة بالزيادة المقررة