بالصور.. «محافظ بني سويف»: حلم محور« عدلي منصور» سيتحقق خلال أيام ‎

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، أنً حلم مشروع “محور المستشار عدلى منصور” سيخرج إلى حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم إتخاذ خطوات عملية للبدء في مشروع الكوبري، وأن فريق العمل المكون من هيئة الطرق والكباري والجهات المعنية من المحافظة قاموا أمس، الثلاثاء، بمعاينة الموقع للوقوف على معوقات التنفيذ ومعترضات مسار المشروع لتذليلها ولتسهيل عمل الشركات المنفذة، مؤكدًا على أن الدولة لاتدخر جهداً في تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية التنموية لتحسين الواقع وتحقيق مستقبل أفضل.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لديها خطة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق ومواجهة الغلاء من خلال السعي لإنشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية ومولات كبيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ بيع بأسعار مناسبة وامتدادها للقرى والنجوع والعزب بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والتموين وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الأسبوعي بأعضاء مجلس النوًاب للوقوف على مستوى الخدمات والعمل على حل معوقات تحسين مستوى الخدمة واستعراض شكاوى ومطالب المواطن في الخدمات والمرافق، حيث حضر من النوًاب “هشام سليم،عبدالرحمن برعي، محمد كسًاب، عاطف عبدالجواد، بدوي النويشي، عصام خلاف، ميرفت مشيل، حسام العمدة، جمال هندي،عبدالله مبروك، عبدالحكيم مسعود، محمود عزت” وذلك في حضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتيرالعام ، والمحاسب هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رؤساء المدن ورؤساء المصالح ومديري المديريات.

ومن جانبهم، فقد أعرب النواب عن سعادتهم بما تم من خطوات في مشروع محور المستشار عدلى منصور، والذي يمثل أهمية تنموية ونقلة كبيرة في كل المجالات ستصبً في مصلحة المواطن في المقام الأول وستدفع عجلة الاستثمار بلا شك إلى الأمام وتحقيق مزيدًا من الإنجازات، حيث أكدً النائب عبدالرحمن برعي أن هذا الإنجاز يستحق الثناء والشكر لمجهودات المحافظ والذي أخذ على عاتقه منذ توليه مسؤولية الإقليم الإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والمثابرة والعمل المتواصل لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وتناول اللقاء، ما تم إنجازه في حل مشكلة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية ،حيث أكدً المحافظ أنه تم بذل جهود كبيرة لحل المشكلة، مصرًحاً بأنه تم الإنتهاء من التصميمات والاستشارات الفنية التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية الهندسية الشهيرة والرائدة في هذا المجال لحل المشكلة بشكل نهائي.

وتطرق اللقاء، إلى تعريفة الأجرة الجديدة التي أقرتها المحافظة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحريك أسعار المواد البترولية، وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام و ضمت مسؤولى المواقف والجهات المعنية بمراكز المحافظة السبع لتحديد قيمة الزيادة في الأجرة من خلال حساب مسافات الطرق والكميات المستهلكة من الوقود في ضوء الزيادة الجديدة بشكل يضمن الحفاظ على مصلحة الطرفين سواء السائقين أو المواطنين،

وأضاف، أن المحافظة تقوم بتكثيف حملات الرقابة على جميع المواقف بالمراكزوالمدن لمتابعة إلتزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة والتي تم تحديدها للخطوط الداخلية بـ 25 قرشاً عن التعريفة السابقة باستثناء بعض المسافات الطويلة نسبيا التي تم زيادتها إلى50 قرشاً ، وزيادة تعريفة التاكسي داخل المدينة إلى 5 جنيهات وإلى شرق النيل 10 جنيهات