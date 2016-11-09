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«محلل سياسى»: القلق يُسيطر على أوروبا بعد فوز «ترامب»

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«محلل سياسى»: القلق يُسيطر على أوروبا بعد فوز «ترامب» «محلل سياسى»: القلق يُسيطر على أوروبا بعد فوز «ترامب»

المحلل السياسي والكاتب الصحفي، جعفر الأحمر

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، جعفر الأحمر، إنّ هناك حالة من القلق الأوروبي، جراء فوز دونالد بالرئاسة الأمريكية، بسبب سياسة التخويف التي اتبعها، إذ قام بـ تخويف الأمريكان من تداعيات انتخاب هيلاري كلينتون، وكذلك ترهيب الشعب الأمريكي من المسلمين.

وأضاف الأحمر خلال لقائه على شاشة “الغد” ، أنّ تصريحات دونالد ترامب، أثناء فترة ترشحه للانتخابات الأمريكية، جعلت الدول الأوروبية تشعر بالقلق، لا سيما وأن الاتحاد يُعاني من بعض المشاكل، بعد انفصال بريطانيا عن هذا الاتحاد.

وتابع الأحمر أنه: “يجب علي الجميع الانتظار حتي يكشف ترامب، عن سياساته فى التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية”، موضحًا أن ألمانيا وفرنسا أعربا عن قلقهما الشديد بعد فوز ترامب، الأمر الذي يعكس حالة من القلق الذى لا يُمكن إخفاؤه بأي شكل من الأشكال.

وأكد الأحمر، أن الرأي العام البريطاني لا يُؤيد رؤية دونالد ترامب، لافتًا إلى أن الكثير من البريطانيين أبدوا ندمهم حاليًا، بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد تصريحات “ترامب” عن منع عمدة لندن من زيارة أمريكا، لكونه مسلم.

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