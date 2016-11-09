هذا هو بديل كارمن لبس في الموسم الثاني من "أراب كاستينغ"

من المقرر بدء عرض أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج المواهب "أراب كاستينغ" قريباً عبر شاشة أبو ظبي.

وقد انضم الفنان طارق العلي إلى لجنة تحكيم البرنامج إلى جانب الفنانين غادة عبد الرازق وقصي الخولي وباسل خياط، حيث يحل بديلاً عن الفنانة كارمن لبس التي شاركت في الموسم الأول ولكنها اعتذرت عن الموسم الجديد من البرنامج.

ويمثل العلي في الموسم الثاني من البرنامج التواجد الخليجي بجانب المصري والسوري في لجنة التحكيم، لا سيما وأنه تم اختياره مؤخراً رئيسا لنقابة الفنانين بالكويت.