أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا هو بديل كارمن لبس في الموسم الثاني من "أراب كاستينغ"

Google+ Print

الأربعاء 09-11-2016 15:34

من المقرر بدء عرض أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج المواهب "أراب كاستينغ" قريباً عبر شاشة أبو ظبي.
وقد انضم الفنان طارق العلي إلى لجنة تحكيم البرنامج إلى جانب الفنانين غادة عبد الرازق وقصي الخولي وباسل خياط، حيث يحل بديلاً عن الفنانة كارمن لبس التي شاركت في الموسم الأول ولكنها اعتذرت عن الموسم الجديد من البرنامج.
ويمثل العلي في الموسم الثاني من البرنامج التواجد الخليجي بجانب المصري والسوري في لجنة التحكيم، لا سيما وأنه تم اختياره مؤخراً رئيسا لنقابة الفنانين بالكويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي