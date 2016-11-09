ماذا فعل جورج وسوف بعد شائعة طلاقه؟

نشر الفنان الكوميدي ماريو باسيل صورة تجمعه بالفنان جورج وسوف عبر حسابه على موقع انستغرام، وعلّق: "مفاجأة سارة من اسطورة حياتنا"، حيث حضر الوسوف مسرحية "كوميدي نايت" في قاعة الـ "بلاي روم" حيث تعرض منذ أشهر عدّة، وقد ظهر معهما في الصورة أنطوان القهوجي وجنيد زين الدين.

في المقابل، لم يعرف حتى الآن موعد إصدار الوسوف لألبومه الجديد، علماً أنّه قرّر أن يكتب قصة حياته وتحويلها إلى عمل درامي.

من ناحية أخرى، تمّ نفي الشائعات التي تحدثت عن طلاق الوسوف من زوجته الثانية بطلة الراليات ندى زيدان، بتأكيد صدر على لسان ندى زيدان شخصياً، إذ أشارت إلى أنها تتواصل بشكل دائم مع زوجها، وأنه يطمئن باستمرار عليها وعلى ابنتهما عيون، كما لفتت إلى أنه سيقوم بزيارتهما في قطر، عندما تتاح أمامه الفرصة المناسبة.