أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رئيس أمريكا 2016 دونالد ترامب ينتصر على هوليوود

Google+ Print

الأربعاء 09-11-2016 16:22

لم يكن يتوقع نجوم هوليوود أن الشعب الأمريكي سيختار الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير في النقاط مع منافسته هيلاري كلينتون.

وقد أعلن الكثير من النجوم بشكل علني دعمهم للمرشحة هيلاري كلينتون في وجه ، وصل الأمر لدى بعضهم إلى حد توجيه كلام جارح وغير أخلاقي له، وإحياء الحفلات دعماً لمرشحتهم.

وكان ترامب، قد وصف هذا الدعم بأنه نوع من الغش إذ قال حينها : "نحن لم نحضر إلى المؤتمر أحدا من نجوم ومشاهير هوليوود، فأنا لا أحتاجهم".

وبعد إعلان فوز ترامب بدأ بعض النجوم بالتعليق على الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن الصدمة التي تعرضوا لها، فكتبت أريانا غراندي Ariana Grande :"حسناً..هذا مرعب تماماً..أنا أبكي"، فيما كتبت كايتي بيري Katy Perry :" تحضروا للثورة..لن نسكت أبداً على ذلك".

واللافت أن العدد الأكبر من نجوم هوليوود التزموا الصمت حتى الآن، خاصة من وعد أنه سيغادر الولايات المتحدة الأمريكية في حال فاز دونالد ترامب.

فماذا سيفعل نجوم هوليوود لتحسين صورتهم لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد، وهل حقاً سيغادر بعضهم الولايات؟ الساعات المقبلة ستكون كفيلة لمعرفة الأجوبة على ذلك.

 

هذه هي سيدة أمريكا الأولى زوجة ترامب

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي