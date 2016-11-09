رئيس أمريكا 2016 دونالد ترامب ينتصر على هوليوود

لم يكن يتوقع نجوم هوليوود أن الشعب الأمريكي سيختار الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير في النقاط مع منافسته هيلاري كلينتون.

وقد أعلن الكثير من النجوم بشكل علني دعمهم للمرشحة هيلاري كلينتون في وجه ترامب، وصل الأمر لدى بعضهم إلى حد توجيه كلام جارح وغير أخلاقي له، وإحياء الحفلات دعماً لمرشحتهم.

وكان ترامب، قد وصف هذا الدعم بأنه نوع من الغش إذ قال حينها : "نحن لم نحضر إلى المؤتمر أحدا من نجوم ومشاهير هوليوود، فأنا لا أحتاجهم".

وبعد إعلان فوز ترامب بدأ بعض النجوم بالتعليق على الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن الصدمة التي تعرضوا لها، فكتبت أريانا غراندي Ariana Grande :"حسناً..هذا مرعب تماماً..أنا أبكي"، فيما كتبت كايتي بيري Katy Perry :" تحضروا للثورة..لن نسكت أبداً على ذلك".

واللافت أن العدد الأكبر من نجوم هوليوود التزموا الصمت حتى الآن، خاصة من وعد أنه سيغادر الولايات المتحدة الأمريكية في حال فاز دونالد ترامب.

فماذا سيفعل نجوم هوليوود لتحسين صورتهم لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد، وهل حقاً سيغادر بعضهم الولايات؟ الساعات المقبلة ستكون كفيلة لمعرفة الأجوبة على ذلك.

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