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الممثل العالمي خالد النبوي يكشف سر هزيمة هيلاري كلينتون

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الأربعاء 09-11-2016 17:24

أكد الممثل المصري خالد النبوي أن الدرس المستفاد من نتيجة الانتخابات الأمريكية هو أنّ الثقة الزائدة عن الحدّ عدو. ورفض خالد الخوض في تفاصيل الانتخابات وموقفه من الرئيس الجديد ، علماً بأنه نقل نشاطه الفني طوال السنوات القليلة الماضية إلى هوليوود، حيث شارك بأكثر من فيلم ومسرحية هناك.
خالد النبوي المنحاز طوال الفترة الماضية لكلينتون، رفضاً لتوجّهات ترامب المعادية لوجود المهاجرين داخل أمريكا، أكد بتغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه الموثق بموقع تويتر أنّ الثقة الزائدة عن الحدّ هي سبب هزيمة كلينتون لصالح ترامب، كما قام بإعادة نشر التغريدة عبر حسابه الموثق بموقع فيسبوك مع ترجمة بالعربية، إلا أنه رفض التفاعل مع التعليقات.

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سيدتي

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