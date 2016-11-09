الممثل العالمي خالد النبوي يكشف سر هزيمة هيلاري كلينتون

أكد الممثل المصري خالد النبوي أن الدرس المستفاد من نتيجة الانتخابات الأمريكية هو أنّ الثقة الزائدة عن الحدّ عدو. ورفض خالد الخوض في تفاصيل الانتخابات وموقفه من الرئيس الجديد ترامب، علماً بأنه نقل نشاطه الفني طوال السنوات القليلة الماضية إلى هوليوود، حيث شارك بأكثر من فيلم ومسرحية هناك.

خالد النبوي المنحاز طوال الفترة الماضية لكلينتون، رفضاً لتوجّهات ترامب المعادية لوجود المهاجرين داخل أمريكا، أكد بتغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه الموثق بموقع تويتر أنّ الثقة الزائدة عن الحدّ هي سبب هزيمة كلينتون لصالح ترامب، كما قام بإعادة نشر التغريدة عبر حسابه الموثق بموقع فيسبوك مع ترجمة بالعربية، إلا أنه رفض التفاعل مع التعليقات.