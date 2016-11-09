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ليلى عبد اللطيف... توقعات متعثرة وهذا ما قالته قبل أسابيع عن الفائز برئاسة أميركا

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ليلى عبد اللطيف... توقعات متعثرة وهذا ما قالته قبل أسابيع عن الفائز برئاسة أميركا ليلى عبد اللطيف... توقعات متعثرة وهذا ما قالته قبل أسابيع عن الفائز برئاسة أميركا

الأربعاء 09-11-2016 17:31

يبدو أنّ التوقعات المتعثرة، تلاحق ليلى عبد اللطيف هذه الأيام، فبعد فشل توقعاتها في وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية اللبنانية، فشلت ايضاً في تحديد إسم الرئيس الأميركي الجديد.
ليلى عبد اللطيف التي كانت قد توقعت في وقت سابق وصول هيلاري كلينتون الى سدة الرئاسة، الأمر الذي قوبل بحملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى أثر اعلان النتيجة وفوز دونالد في الانتخابات الأميركية، تعرضت ليلى عبد اللطيف لموجة من السخرية والإنتقادات، كما حصل معها خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.
يبدو أن زمن ليلى عبد اللطيف في التوقعات قد إنتهى، كما حصل مع كثيرين ممن سبقوها في المجال، وما علينا إلا أن ننتظر سطوع نجم جديد في عالم التوقعات.
يشار الى أن ليلى عبد اللطيف كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن انتهاء عقدها مع ال بي سي، كما أكدت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لكتابة قصة حياتها.

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سيدتي

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