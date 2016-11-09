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بالفيديو: ميريام كلينك تنشر دليل تعرّضها لاعتداء مسلّح في ألمانيا

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الأربعاء 09-11-2016 17:52

بعد انتشار لنجمة عروض الأزياء ميريام كلينك، خلال تعرّضها لحادث اعتداء في ألمانيا على يد رجال المافيا، بعد تصويرها فيديوهات نساء يعملن في الدعارة، وجّهت إليها تهمة فبركة الحادثة من قبل بعض المتابعين على حسابها على موقع "فيسبوك".
ميريام سارعت ليلاً إلى نشر صور لها خلال مغادرتها مركز الشرطة في "هامبورغ" للتأكيد أنها تعرّضت لحادث فعلاً، وأنها أبلغت الشرطة الألمانية بما حصل معها.
ويبدو أنّ المشاهير باتوا عرضة للاستهداف بعمليات سطو وخطف واعتداء مسلّح.
فبعد الحوادث التي تعرضت لها أحلام وهيفاء وهبي ويزن السيد في باريس، انضمت ميريام كلينك إلى القائمة، ولكن هذه المرة في ألمانيا، وفي حادثة خطيرة جداً كادت تودي بحياتها على يد رجال المافيا.
يشار إلى أنّ ميريام كلينك موجودة منذ نحو أسبوع في ألمانيا، حيث أحيت حفلاً في مدينة هامبورغ في الـ 5 من الشهر الحالي، على أن تحيي حفلاً آخر بعد 3 أيام، من دون أن يُعرف ما هو مصيره، خصوصاً أن ميريام بدت في الفيديو وهي في حالة رعب وتطالب بالعودة فوراً إلى بيروت.

الفيديو الذي نشرته ميريام كلينك

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سيدتي

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