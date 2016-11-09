ياسمين أوزيلهان بطلة "نبض الحياة" تتنقل بثروة طائلة

تصنّف الممثلة التركية الجميلة ياسمين أوزيلهان الشهيرة بإيلا بطلة مسلسل "نبض الحياة"، بأنها من الممثلات الأكثر أناقة، إذا لا تزال تخطف الأضواء رغم اعتزالها التمثيل منذ سنوات حيث تعيش حياةً أسرية هادئة كسيدة مجتمع متفرغة لتربية ابنتيها من زوجها رجل الأعمال التركي الشهير عزت أوزيلهان، الذي يمتلك مستشفى كبير خاص من ضمن مشاريعه الناجحة.

فقد دخلت ياسمين مجال التجارة بافتتاحها بوتيك لملابس الأطفال الفاخرة في اسطنبول، وشوهدت تتنقل كعادتها وهي بكامل أناقتها، وترتدي خاتم سوليتير يصل ثمنه إلى ربع مليون دولار، بالإضافة إلى ارتدائها مجوهرات تحمل توقيع ماركات عالمية من بينها ساعة يد نسائية ثمنها 42 ألف يورو.

وتصل قيمة كافة مجوهراتها التي ترتديها إلى 325 ألف دولار أمريكي، وهو ما جعل الصحافة التركية تعلّق قائلة إن الممثلة تسير بثروة متنقلة.

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