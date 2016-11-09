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الأسهم الأمريكية تتراجع بعد فوز «ترامب»

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الأسهم الأمريكية تتراجع بعد فوز «ترامب» الأسهم الأمريكية تتراجع بعد فوز «ترامب»

المرشح الجمهورى دونالد

تراجعت الأسهم الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء بعد فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب بالانتخابات ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة متفوقًا على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون والتى كان يفضل المستثمرون، لما كانت سوف تنفذه من وعود كانت قد صرحت بها.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 25.55 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 18307.19 نقطة وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.84 نقطة بالمئة إلى 2128.72 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 41.65 نقطة أو 0.8 بالمئة ليسجل 5151.84 نقطة.

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