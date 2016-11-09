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مقتل 30 شخصًا يشتبه في انتمائهم للقاعدة باليمن

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مقتل 30 شخصًا يشتبه في انتمائهم للقاعدة باليمن مقتل 30 شخصًا يشتبه في انتمائهم للقاعدة باليمن

عناصر من الجيش اليمني – أرشيفية

قال الجيش اليمني اليوم الأربعاء، إن القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قتلت 30 شخصًأ على الأقل من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في هجوم سانده التحالف العسكري بقيادة .

وبحسب «رويترز» فقد أضاف الجيش في صفحته على فيسبوك أن 4 جنود قتلوا أيضا في العملية التي جرت أمس الثلاثاء، عند مزرعة غربي مدينة المكلا الساحلية وعاصمة محافظة حضرموت.

وساند الهجوم التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقاتل إلى جانب هادي ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وذكر مسؤولون يمنيون أمس الثلاثاء، أن 6 متشددين قتلوا في الهجوم وتم أسر 4 آخرين.

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