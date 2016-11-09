«رئيس جامعة بنى سويف»: بروتوكول تعاون بين المستشفى الجامعى وجميعة دار الأورمان‎

قال الدكتورأمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بين المستشفى الجامعى وجمعية الاورمان الخيرية لمدة عامين كاملين.

وأوضح رئيس الجامعة، انه من خلال هذا الاتفاق سوف تقوم المستشفى الجامعى بالقيام بكافة عمليات القسطرة وجراحات القلب لكافة المرضى التي ترعاهم الجمعية، وفقاً لأساليب العلاج الحديثة ووفقًا للبرنامج الطبى للعلاج.

وأضاف، أن المستشفى شهدت تطورًا ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تم افتتاح قسم الطوارئ، علاوةً على افتتاح ثلاث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي وهم قسم الاستقبال والطوارئ باطنه وأطفال ومركز فحوصات وأبحاث وظائف المخ والأعصاب وتوسعات جديدة بقسم قسطرة القلب.

وأشارالدكتور منصور حسن عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، انه سوف تقو م المستشفى بأستقبال مرضى جمعية الأورمان بموجب خطاب صادر ومختوم من الجمعية، لعمل كافة الفحوصات والإجراءات الطبية الازمة قبل اجراء العمليات، وعقب الانتهاء من العمليات تلتزم المستشفى بمراجعة جميع الحالات خلال فترة لا تقل عن ثلاث شهور من تاريخ إجراء العملية .