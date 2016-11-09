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«عبدالظاهر السقا» ضيف «مساء المونديال» على «ON sport»

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«عبدالظاهر السقا» ضيف «مساء المونديال» على «ON sport» «عبدالظاهر السقا» ضيف «مساء المونديال» على «ON sport»

عبدالظاهر السقا

فى إطار التغطية المتميزة لقناة أون سبورت للاستعدادات لمباراة وغانا ، والتى تأتى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.

يستضيف كابتن مدحت شلبي اليوم فى برنامجه “مساء المونديال”K فى تمام العاشرة مساءًا على شاشة أون سبورت ، كابتن عبدالظاهر السقا لاعب منتخب مصر سابقًا ، وكابتن وليد صلاح عبداللطيف ، لاعب النادى الزمالك ومنتخب مصر سابقًا ، بينما خصصت الفقرة الثانية للحديث عن السيرة الذاتية لحكم مباراة مصر وغانا، و حكام المباريات السابقة لمصر وغانا بصحبة كابتن أحمد الشناوي خبير التحكيم الدولي، وأحمد عودة، و وجيه أحمد، وفى الفقرة الثالثة يستضيف “شلبي”، الصحفي محمد القاعود نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، كما يستضيف فى الفقرة الأخيرة من  البرنامج “الكوتش” تقديم أحمد عز.

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