«عبدالظاهر السقا» ضيف «مساء المونديال» على «ON sport»

فى إطار التغطية المتميزة لقناة أون سبورت للاستعدادات لمباراة مصر وغانا ، والتى تأتى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.

يستضيف كابتن مدحت شلبي اليوم فى برنامجه “مساء المونديال”K فى تمام العاشرة مساءًا على شاشة أون سبورت ، كابتن عبدالظاهر السقا لاعب منتخب مصر سابقًا ، وكابتن وليد صلاح عبداللطيف ، لاعب النادى الزمالك ومنتخب مصر سابقًا ، بينما خصصت الفقرة الثانية للحديث عن السيرة الذاتية لحكم مباراة مصر وغانا، و حكام المباريات السابقة لمصر وغانا بصحبة كابتن أحمد الشناوي خبير التحكيم الدولي، وأحمد عودة، و وجيه أحمد، وفى الفقرة الثالثة يستضيف “شلبي”، الصحفي محمد القاعود نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، كما يستضيف فى الفقرة الأخيرة من البرنامج “الكوتش” تقديم أحمد عز.