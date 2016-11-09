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تصميمات مجوهرات مذهلة مستوحاة من الحيوانات!

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الأربعاء 09-11-2016 18:14

لطالما شكّلت الحيوانات الحقيقية منها والأسطورية مصدر وحي لدُور المجوهرات العالمية، إذ إنّ الله سبحانه وتعالى أبدع في خلق هذه الكائنات. ودور المجوهرات تحاول باستمرار الاستفادة من أشكال الحيوانات المميّزة لتقدّم منها أجمل تصميمات المجوهرات النفيسة!
وقد شاهدنا هذا الموسم بالفعل أجمل التصميمات، سواء أكانت على العقود، أو الأقراط، أو الخواتم، أو الأساور... ومن أجمل ما شاهدناه كانت الأقراط على شكل بجعة، ضمن مجموعة "انيمو دو كوليكشون" Animaux de Collection من "بوشرون" Boucheron، والسوار المبتكر من مجموعة "بانتير" Panthere من "كارتيه" Cartier، والخاتم ذا التصميم المبدع على شكل حلزون من دار "دي غريزوغونو" de GRISOGONO، والبروش المستوحاة من الحيوان الأسطوري (الحصان المجنّح ذو القرن الواحد Unicorn) من مجموعة "لارش دو نوي" L'arche de Noe من دار "فان كليف اند أربلز" Van Cleef&Arpels، ومجموعة "سيربنتي" Serpenti من "بولغاري" Bulgari المستوحاة من الأفعى، ومجموعة "سو لو سين دو ليون" Sous Le Signe de Lion من "شانيل" Chanel المستوحاة من الأسد.
الكثير من دور الأزياء العالمية استوحت أجمل تصميمات المجوهرات النفيسة من الحيونات بمختلف أشكالها وألوانها، فشاهديها بالصور هنا، واختاري منها التصميم الذي يعجبك، والذي سيزيّن إطلالاتك الرسمية بطريقة فنية وغير اعتيادية.

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سيدتي