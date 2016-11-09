رئيس مدينة رأس سدر يلتقى بشباب المدينة للاستماع لمطالبهم

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استجاب اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدنية رأس سدر بجنوب سيناء، لمطالب شباب المدينة خلال الاجتماع بمجموعة منهم بقاعة مجلس مدينة رأس سدر وذلك للاستماع لمطالبهم.

وأكد عبد الوهاب إنه سيتم افتتاح محطة مياة غرب النفق والتي ستوفر ما يقرب من 10 الاف متر مكعب من مياة الشرب يوميا، وأيضا ستقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلية بمياه البحر بسعة 10 الاف متر مكعب يوميا وأيضا التشديد علي سرعة الانتهاء من الخزان الاستراتيجي بمدينة رأس سدر، وذلك مما يساهم فى حل جزري لمشكلة انقطاع المياه أثناء موسم الصيف، و3 حدائق عامة ومتنزهات لخدمة القادمين واهالي المدينة أثناء موسم الصيف وطوال أيام العام

وسيتم توفير 864 وحدة سكنية جاهزة للتسليم خاصة بالاسكان الاجتماعي وتوفير بنك وزارة الاسكان 384 وحدة وجاري ايضا الانتهاء من ظهور اسماء المستحقين لـ 480 وحدة سكنية تابعة لمجلس المدينة.