إطلاق أسم الشهيد محمد أحمد أبو النجا على مدرسة بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

استقبل محافظ الدقهلية حسام الدين إمام اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان عام المحافظة والد الشهيد الرائد مهندس محمد أحمد أبو النجا شهيد الواجب الوطني وعددا من أفراد أسرته.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة ميت علي الثانوية المشتركة، وتعليق بانر يحمل صورته تخليدا لذكراه.

كما قرر "إمام" توفير العلاج اللازم لوالدته التي تتلقى العلاج بمستشفى المعادي للأورام بالتنسيق مع وزير الصحة وتوفير كل الدعم اللازم والرعاية لها وللأسرة جميعا قائلا لوالد الشهيد: ابنك بطل وشرف لأهله وقريته ومحافظته ومصر كلها وعايش عند ربنا عشان احنا نكمل المشوار.

وأضاف المحافظ: أحمد ابني وأخويا وربنا يعوضنا ويصبرنا كلنا"، مشيرا إلى أنه مهما صنع الخائنون، فنحن نزداد قوة وصلابة وإصرار على بناء الوطن.

وفي نهاية اللقاء التقط المحافظ صورة تذكارية مع والد الشهيد وأخته وعدد من أفراد أسرته في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ لأهل الشهيد أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت وأنه مهما فعلنا فلن نعوضكم عن روح الشهيد الغالية.

محافظ الدقهلية يقبل رأس والد الشهيد