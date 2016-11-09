أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة سيدة في حادث تصادم بين 3 مركبات في دبا الفجيرة

Google+ Print
وفاة سيدة في حادث تصادم بين 3 مركبات في دبا الفجيرة وفاة سيدة في حادث تصادم بين 3 مركبات في دبا الفجيرة

وقع اليوم حادث تصادم بين 3 مركبات على شارع دبا الفجيرة نتج عنه وفاة  مواطنة اربعينية والدة سائق المركبة المتسببة في الحادث والبالغ من العمر 18 عاما الذي أصيب بإصابات متوسطة .

وكان الشاب فقد السيطرة على مركبته أثناء القيادة ، مما أدى الى اصطدامه بمركبتين ، نتج عنه وقوع اصابات متوسطة ، وحالة وفاة واحدة .

وكانت الشرطة تلقت بلاغا  اليوم بوقوع الحادث وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارة الاسعاف الوطني لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثة  الام للمستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الإجراءات المتبعة،  كما تم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية