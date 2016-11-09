وفاة سيدة في حادث تصادم بين 3 مركبات في دبا الفجيرة

وقع اليوم حادث تصادم بين 3 مركبات على شارع دبا الفجيرة نتج عنه وفاة مواطنة اربعينية والدة سائق المركبة المتسببة في الحادث والبالغ من العمر 18 عاما الذي أصيب بإصابات متوسطة .

وكان الشاب فقد السيطرة على مركبته أثناء القيادة ، مما أدى الى اصطدامه بمركبتين ، نتج عنه وقوع اصابات متوسطة ، وحالة وفاة واحدة .

وكانت الشرطة تلقت بلاغا اليوم بوقوع الحادث وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارة الاسعاف الوطني لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثة الام للمستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الإجراءات المتبعة، كما تم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.